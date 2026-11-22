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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup eden Göztepe'nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Stoilov, kendileri adına çok değerli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Saha şartları her iki takım açısından zordu

Stoilov, "Bizim adımıza gerçekten çok değerli bir galibiyet oldu. Erzurum evinde güçlü bir takım. Saha şartları iki takım açısından zordu. Bizim açımızdan çok değerli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Takımının en iyi performansını sergilemediğini söyleyen Stoilov, galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Milli takıma giden gelen oyuncuların olduğunu, bazı oyuncularda konsantrasyon kaybı bulunduğunu düşündüğünü söyledi.

Rakibin de pozisyonlar yakaladığını, ancak 90 dakika boyunca organizasyonu korumayı başardıklarını dile getiren Stoilov, 1-0'dan sonra ikinci golü bulabileceklerini sözlerine ekledi.

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DHA Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Milli ara bizim adımıza iyi oldu

Milli araları sevmediğini ifade eden Stoilov, bu sene özellikle ilk milli aranın kendileri adına iyi olduğunu söyledi.

Çok fazla sakat oyuncularının bulunduğunu, bu oyuncuların sakatlıktan döndüğünü ve toparlandığını anlattı.

Milli aralardan hoşlanmamasının nedenlerinden birinin, bazı oyuncuların yine en iyi performanslarını sergileyememesi olduğunu söyledi. Milli takıma giden ve orada arka arkaya birkaç maç oynayan oyuncuların bulunduğunu, Richard'ın ise sakatlıkla döndüğünü ve çok fazla antrenman yapamadığını kaydetti.

Stoilov, bu nedenle düşüncesinin değişmediğini söyledi.

Kaleci Arda Özçimen'e güven

Stoilov, kaleci Arda Özçimen ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Her zaman Arda'nın kalitesine sonuna kadar güveniyorum. Şimdi de çok ciddi bir şekilde çalışmaya devam etmesi ve en iyi performansını sergilemesi gerekiyor. Kesinlikle başını kaldırmadan çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeli."

Teknik direktör, Süper Lig'e çıktıklarında da Arda'ya güvendiğini, ancak o dönemde genç bir oyuncu olduğunu söyledi. Arda'nın şimdi olgunlaştığını ve çok daha iyi şeyler ortaya koyduğunu, fakat bunun kesinlikle yeterli olmadığını ifade etti.

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Stoilov, Arda'nın her gün çok sıkı çalışmaya ve gelişmeye devam etmesi gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

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