Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, bu maçın kadrosuna dahil edilmedi. Tecrübeli stoperin neden alınmadığı ise merak konusu oldu.
Italiano açıkladı
Emirhan Topçu'nun kadroya alınmamasına ilişkin teknik direktör Vincenzo Italiano'dan açıklama geldi. İtalyan teknik adam, "Emirhan'ın hafif kas ağrısı var. O yüzden riske etmedik. Perşembe günü Avrupa maçına hazır olmasını istedik." ifadelerini kullandı.
Emirhan Topçu, Galatasaray derbisi öncesi ceza sınırında bulunuyordu.
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