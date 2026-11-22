"Aziz Yıldırım nerede? Niye konuşmuyorsun? 3 Temmuz, kurşunlanma olayı ile ilgili niye konuşmuyorsun? MHK'nın durumu ortada. Onunla ilgili konuşmuyorsun. Kim masaya yumruk vuracak? Kim masayı dağıtacak? Hep içeride kavga kavga!"