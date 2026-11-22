Kayserispor Başkanı Çamlı: Verdiğim sözü yerine getirene kadar bu kulübün başındayım

METRO Holding Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, SMS Grup Sarıyer'i 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu. Çamlı, “Sağlık problemlerim var ama buna rağmen verdiğim sözü yerine getirene kadar bu kulübün başındayım” dedi.