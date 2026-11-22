Boca Juniors, 2026 CONMEBOL Sudamericana finalinde Atlético Mineiro'yu 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Arjantin temsilcisinin şampiyonluk sevinci yaşadığı gecede ise Leandro Paredes'in canlı yayında bayılması büyük endişe yarattı.
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez'de oynanan final mücadelesinde Boca Juniors'a zaferi getiren golleri 16. dakikada Ascacibar, 48. dakikada ise Merentiel kaydetti. Rakibini 2-0 mağlup eden Arjantin ekibi, kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Finalin ardından düzenlenen kutlamalarda ise korku dolu anlar yaşandı. Boca Juniors'un kaptanı Leandro Paredes, canlı yayında röportaj verdiği sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
Arjantinli futbolcunun bayıldığını gören çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yıldız oyuncuya kısa sürede müdahale edilirken, yaşanan olay büyük endişeye neden oldu.
Yaşananların ardından Boca Juniors'tan yıldız futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Paredes'in sıcak hava ve kutlamaların etkisiyle baş dönmesi yaşadığı belirtildi. Arjantinli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.