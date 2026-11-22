“İLK YARI FELAKETTİ FUTBOL”

“12 puan farkla maça çıktın, ilk yarıdaki futbol kabul edilebilir mi ya! Yazık günah ya! Ne koşma var ne baskı var! İlk 25 dakika 3 pas saymadım Fenerbahçe'ye. Koskoca Fenerbahçe ilk yarıda Greenwood'un attığı şut, Oğuz'un attığı şut... Başka hiçbir şey yok! Chelsea görmüş, Manchester United görmüş, Napoli görmüş, 16 yıl 'Pırlanta Jenerasyon' denilen Belçika Milli Takımı'nın forveti bir pozisyona girdi o da eliyle gol attı. Ne oynuyor Fenerbahçe ya! Bu kadar mı zor futbol oynamak ya! Aklım almıyor! Hadi kötü oynadın, ne koştu Fenerbahçe ilk yarı? İlk yarı felaketti futbol. İkinci yarı iyi başladı, golü buldu zaten. Sonrası... Sonrası... Bir türlü Barcelona'dan gelemeyen Semedo. Bu seviyede o hatayı yapmayacaksın! Bana kimse 'Penaltı değil' falan demesin. 2+2=4 kadar penaltı o.”











