Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın kırılma anlarından biri Nelson Semedo'nun yaptığı hata oldu. Portekizli futbolcunun ceza sahası içerisinde penaltıya neden olmasıyla Kocaelispor skoru 1-1'e getirdi. Bu pozisyon, Fenerbahçe'nin puan kaybında önemli rol oynadı.
Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, Nelson Semedo'nun performansını sert sözlerle eleştirdi.
"Semedo'nun yaptığı iş değildi. Semedo'ya haftaya halı sahaya gelme kardeşim derim. Bir oyuncu eliyle oynamaz. Defans oyuncusu ceza sahası içerisinde refleks dahi yapmazsın. Bunu sakınmakta marifetten olmadı.
Ne oldu şimdi? Semedo'nun yaptığını hangi niyetle okuyayım.
Beceriksizlik olarak okumaktan başka çaremiz var mı? Bir takımın kaderiyle, gidişatıyla camianın kaderiyle oynadığın yer."
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