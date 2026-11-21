Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından yaşananlar ise gündem oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, hakem Ali Şansalan'ın gösterdiği kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Yaşananların ardından Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk da sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulunan Ali Yiğit Buruk, hakem yönetimine ve federasyona tepki gösterdi.
Genç isim, daha sonraki paylaşımında ise hakemler ve Merkez Hakem Kurulu'nu hedef aldı. Ali Yiğit Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"En güvendiğiniz hakem hapiste, Mhk başkanınız hapiste, Siz niye hala görevdesiniz?"
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