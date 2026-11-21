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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından yaşananlar ise gündem oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, hakem Ali Şansalan'ın gösterdiği kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Yaşananların ardından Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk da sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulunan Ali Yiğit Buruk, hakem yönetimine ve federasyona tepki gösterdi.

Ali Yiğit Buruk - Okan Buruk

ALİ YİĞİT BURUK'TAN TFF VE MHK'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Ali Yiğit Buruk, ilk olarak Galatasaray'ın maç sonucunu duyurduğu paylaşımı alıntıladı. Buruk, paylaşımına "Şimdi daha yüksek sesle TFF istifa, Hacıosmanoğlu istifa" notunu ekleyerek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik tepkisini dile getirdi.

Genç isim, daha sonraki paylaşımında ise hakemler ve Merkez Hakem Kurulu'nu hedef aldı. Ali Yiğit Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"En güvendiğiniz hakem hapiste, Mhk başkanınız hapiste, Siz niye hala görevdesiniz?"

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Spor

Okan Buruk o yüzden kırmızı kart gördü: Ali Şansalan'a bakın ne yapmış