Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a konuk oluyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak maç beIN Sports 1'den yayınlanacak. İşte Kocaelispor - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE CANLI SKOR
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
Kocaelispor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı için
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE
Kocaelispor - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için
Canlı
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