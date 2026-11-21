Galatasaray, Süper Lig'de bugün Samsunspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ın zemininde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Sarı-kırmızılı ekip, son 4 sezonda şampiyon olduğu Süper Lig'de bu sezon 11 müsabakada 9 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Geride kalan bölümde 28 puan toplayan Galatasaray haftaya lider girdi.
Geride kalan 11 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 7 puanla 17. sırada yer aldı.
Galatasaray'ın Samsunspor maçında öncesi önemli eksikleri bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Rafael Leao ve Roland Sallai, Samsunspor maçı kadrosuna yer almıyor.
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