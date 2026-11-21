2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde ederek ateş hattına yaklaşan Somaspor, yarın evinde şampiyonluk mücadelesi veren Seza Çimento Elazığspor ile karşılaşacak.
Başlama düdüğü 13.00'te çalacak
Soma Nazım Yavus Stadı'nda oynanacak müsabakada başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak.
Somaspor'da kırmızı kart cezalısı orta saha Mustafa Doğru, Elazığspor maçında görev yapamayacak.
Elazığspor 27 puan toplayarak 2'nci sırada yer alırken, Somaspor haftaya 12 puanla 14'üncü sırada giriyor.
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