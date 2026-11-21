Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Karşılaşmada sarı kart cezalısı Orkun Kökçü forma giyemeyecek.
Derbi öncesi iki oyuncu ceza sınırında
Siyah-beyazlılarda, Konyaspor karşılaşması öncesinde iki futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Konya ekibi karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbide cezalı olacak.
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