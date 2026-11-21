Shakhtar Donetsk'in başında kariyerini sürdüren teknik direktör Arda Turan, Livyi Bereh ile deplasmanda alınan 1-1'lik beraberliğin ardından ligdeki puan kaybı ve oynanan futbol nedeniyle sert açıklamalarda bulundu. Takımının genel performansından ve vücut dilinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Türk teknik adam, önümüzdeki kritik süreç ve yaklaşan Fenerbahçe maçı öncesi uyarılarda bulundu.

"Önce kendimden memnun değilim"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında oldukça sitemkar konuşan Arda Turan, sorumluluğu öncelikle üzerine aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu vücut diliyle Fenerbahçe maçında hiçbir şey yapamayız. Şu anda Şampiyonlar Ligi seviyesinde değiliz. Hiç memnun değilim. Önce kendimden memnun değilim. Demek ki taktiksel olarak bu maçları çözemiyorum. Önce kendimi 'check' edeceğim. Çünkü bu sisteme çok emek verdik ama antrenmanda bile böyle oynamamıştık."

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Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak ve mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.