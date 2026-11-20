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Rams Park Stadyumu'nun zemininin istenilen seviyeye gelmesi için Galatasaray'da, Aston Villa karşılaşması öncesinde çalışmalar hızla sürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, zeminin iyi olmadığı gerekçesiyle Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk edecek.

Zeminde düzelmeler görüldü

Şampiyonlar Ligi'nde 24 Kasım Salı günü Rams Park'ta Aston Villa ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da, yapılan çalışmaların ardından zeminde düzelmeler görüldü.

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DHA Galatasaray, Aston Villa maçı öncesi Rams Park Stadyumu'nun zemininde çim tohumu ve kum uygulamasıyla hibrit çalışmalarını sürdürüyor

DHA Galatasaray'da Aston Villa maçı öncesi Rams Park Stadyumu'nun zemininin istenilen seviyeye gelmesi için çimlendirme ve hibrit çalışmaları sürüyor.

Çim tohumu ve kum uygulandı

Çalışmalarda yaklaşık 1 ton Lolium cinsi çim tohumu kullanılırken, zeminin üzeri çimlendirme örtüsüyle kapatılıp 150 ton kum uygulandı.

Bu işlemlerle tohumların çimlenmesinin hızlandırılması, neminin korunması ve gelişimini sağlıklı şekilde tamamlamasına yardımcı olunması amaçlandı.

Kumun zemine yedirilerek harmanlanmasının ardından hibrit işlemi de gerçekleştirildi.

Rams Park'ın zemininde, Aston Villa karşılaşmasına kısa süre kala önemli gelişme görüldü.

Salı günü oynanacak mücadeleye kadar hazırlıkların tüm hızıyla devam etmesi ve zeminin maça kadar hazır hale getirilmesi bekleniyor.

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DHA Galatasaray'ın Aston Villa maçı öncesi zemin çalışmaları sürerken, Rams Park'ta çim serilen sahada hibrit çim hazırlığı için stadyum zemini üzerinde yerleştirilmiş beyaz ekipmanlar görülüyor.

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