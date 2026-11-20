Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda konuk olacak Beşiktaş, maç hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik çalıştı.
Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından hücum, duran top ve bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Ardından siyah-beyazlı kafile, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek.
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