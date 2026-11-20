Efeler Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Alanya Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Altekma, yarın evinde Sungurlu Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
Hakem ikilisi Deneri ve Semiz
Saat 18.00'de İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda başlayacak 7'nci hafta mücadelesini Sadettin Deneri, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek.
Maçın biletleri 200 TL'den satışa sunuldu.
Altekma, ligde oynadığı 6 müsabakada 3 galibiyet, 3 yenilgi alarak 9'uncu sırada bulunuyor.
Çorum temsilcisi ise 7 karşılaşmada 7 mağlubiyet alan ekip olarak düşme hattında 13'üncü basamakta yer alıyor.
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