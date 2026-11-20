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Pazar günü TRENDYOL Süper Lig'de deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek olan Göztepe, milli aranın ardından çıkışa geçmek istiyor.

İlk milli ara sonrası toparlandı

Ligin ilk 6 haftasında 3 yenilgi ve 3 beraberlik alarak son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılılar, ilk milli ara sonrası toparlandı.

Göztepe, Türkiye'nin Uluslar Ligi A Grubu'nda Fransa, İtalya ve Belçika ile oynadığı maçlar için verilen 22 günlük aranın bitiminde ilk olarak Eyüpspor deplasmanına çıktı ve rakibini 4-0 yenerek iyi bir seri başlattı.

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Göz-Göz, ertesi hafta yine deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti, evinde Çorum FK engelini 2-0'la aştı, ardından İstanbul'da Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

DHA Göztepe, Erzurumspor FK deplasmanında milli ara sonrası çıkış için galibiyet hedefliyor

Tam kadro hazırlık

İkinci milli ara öncesi son maçında Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda İstanbul Başakşehir'e 2-1 yenilen Göztepe, moral bozukluğu ile lige ara verdi.

Sağ bek Ogün Bayrak ve Gambiyalı stoper Sonko Sundberg'in sakatlıklarının düzelmesiyle tam kadro çalışmaya başlayan Göztepe, ikinci milli aranın ardından oynayacağı Erzurumspor FK maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı.

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Milli araları hem fiziksel hem de mental olarak iyi değerlendiren İzmir ekibi, Erzurumspor FK maçıyla yeniden çıkışa geçmek için galibiyete odaklandı.

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