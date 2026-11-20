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Zerenspor, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekipleri arasında yer alırken orta oyuncu Ceren Karagöl'ü kadrosuna kattı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulüpten "ailemize hoş geldin" mesajı

"Zerenspor Kadın Voleybol Takımımız, tecrübeli orta oyuncu Ceren Karagöl'ü kadrosuna katmıştır. Kariyerinde İlbank, Karayolları, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Aras Kargo, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Beşiktaş kulüplerinde forma giyen; Sultanlar Ligi tecrübesi ve BVA Kupası şampiyonlukları bulunan başarılı orta oyuncu, 2026-2027 sezonunun geri kalanında takımımız için ter dökecektir. Ceren Karagöl'e 'ailemize hoş geldin' diyor, sezonun geri kalanında başarılar diliyoruz."

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