Altın madalya kazanmanın gururunu yaşayan Ezelnur Karalar, Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer aldı.

18 yaşındaki Ezelnur, İtalya'da 18-27 Ekim'de gerçekleştirilen şampiyonada "full contact" kategorisinde 56 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Madalyanın rengi sarıya döndü

Geçen yıl Antalya'da düzenlenen dünya şampiyonasında gümüş madalya kazanan Ezelnur, bu kez kürsünün zirvesine çıkarak madalyanın rengini sarıya çevirdi.

Milli sporcu, ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmanın gururunu yaşıyor; büyükler kategorisinde de aynı başarıyı elde etmek için Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü tesislerinde antrenörü Murat Turan eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Reklam Reklam

Esmer Geçal Anadolu Ajansı Darıca Belediyesi tesislerinde antrenman yapan milli kick boksçular, büyükler kategorisinde de dünya şampiyonluğu hedefliyor.

"Kick boksta akla gelen isim olmak istiyorum"

Ezelnur Karalar, şampiyona öncesinde sıkı bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyledi.

Günde çift idman yaptıklarını belirten Ezelnur, "Yeme ve içmemize dikkat ediyorduk. Hocamız da her zaman destek verdi. Mental olarak çok destek sağladı. Kilomuza çok dikkat ettik. Antrenmanlarda da gün içerisinde zaman zaman maçlar yapıyorduk." dedi.

Milli duygularla ringe çıktığını ve maçları çok ciddiye aldığını dile getiren Ezelnur, "İlk kura listesi açıklandığında rakiplerime nasıl dövüştüklerine dair hiç bakmadım. Antrenörüm 'Kendin gibi dövüş ve rakiplerini izleme.' tavsiyesinde bulundu. Şampiyonada çeyrek ve yarı final maçlarını aldıktan sonra geçen yılın dünya şampiyonuyla karşılaştım. Ringe çıktık, karşılıklı dövüştük ve kazandım. Şampiyon olduktan sonra üstümden koca bir yük kalktı. Büyükler kategorisinde aynı sıklette bir daha dünya şampiyonu olmak istiyorum. Tekrar milli formayı giymek ve al bayrağı dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyon olduktan sonra çok heyecanlandığını anlatan Karalar, "Kupayı nasıl tutacağımı bilemedim. Elim ayağım birbirine dolaştı. Tüylerim diken diken oldu. Büyüklerde de ünvanı korumak istiyoruz. 56 kilo deyince kick boksta akla gelen isim olmak istiyorum." diye konuştu.

Reklam Reklam

Esmer Geçal Anadolu Ajansı Milli kick boksçu Ezelnur Karalar, antrenörü Murat Turan eşliğinde Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü tesislerinde büyükler kategorisindeki dünya şampiyonluğu hedefi için çalışıyor.

Murat Turan: "Çalışıp şampiyonluğu ülkemize getirdik"

Milli takım antrenörü Murat Turan, verimli bir hazırlık döneminin ardından şampiyonada gösterdikleri üstün performansla şampiyonluğu elde ettiklerini kaydetti.

Sporcuyu sadece fiziksel olarak bir noktaya getirmenin şampiyonluk kazandırmayacağını anlatan Turan, "Onları mental olarak da bu atmosfere hazırlamamız gerekiyor. Çalışıp şampiyonluğu ülkemize getirdik. 2027 yılında da aynı şekilde şampiyonluk için uğraşacağız. Çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Bir sporcunun dünya şampiyonu olduktan sonra hedef ve antrenman şeklinin değişmeye başladığını dile getiren Turan, ünvanı korumak, bir sonraki şampiyonalarda başarıya ulaşmak, uluslararası turnuvalarda ne kadar madalya ve kupalar varsa almak istediklerini sözlerine ekledi.

Reklam Reklam

Spor

Merak ve özentiyle boksa başlayan Sudenaz, milli takım yolunda zorlukları aşıyor

Spor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Arda Güler'e sürpriz mektup

Spor

Söke 1970'te Ömer Kaplan'la yollar ayrıldı: Yeni hoca Gözlükaya