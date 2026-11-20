Erzurum'da merak ve kuzenine özentiyle boksa başlayan Sudenaz Aydemir, hem okuluna devam edip ailesine yardım ediyor hem de zorlu ulaşım koşullarına rağmen milli sporcu olma hayaliyle antrenmanlarını sürdürüyor. Sudenaz Aydemir, AA muhabirine, açıklama yaptı.

Erzurum'da yaşayan Sudenaz Aydemir, merak ve kuzenine özentiyle başladığı boksta milli sporcu olma hayaliyle antrenmanlarını sürdürüyor. Genç sporcu, okuluna devam edip ailesine yardım ederken zorlu ulaşım koşullarıyla da mücadele ediyor.

5 yıl önce boksa merak saran 14 yaşındaki Sudenaz, kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Yol Geçti Karasu Mahallesi'nde yaşıyor.

Kuzeninin de aynı sporu yapmasını örnek alan Sudenaz, ailesinin desteğiyle mahalle ve yaşam koşullarının zorluklarına rağmen bu spora başladı.

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Okul, ev işleri ve antrenman bir arada

Ailenin en büyük çocuğu olan Sudenaz, annesine ev işlerinde yardım etmenin yanı sıra hayvanların bakımıyla da ilgileniyor, bunlarla birlikte hem eğitimine hem de boksa devam ediyor.

9. sınıf öğrencisi Sudenaz, haftanın 5 günü Reşit Karabacak Spor Lisesi'ne gittikten sonra akşam saatlerindeki boks antrenmanına katılıyor.

Zorlu ve yorucu ulaşıma rağmen hayalinin peşinden gitmeye çalışan genç sporcu, sabahın erken saatlerinde başladığı yolculukta mahalleden 2 kilometre uzaklıktaki durağa yürüyor, bindiği otobüsü değiştirerek başka bir otobüsle antrenman salonuna ulaşıyor.

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Akşam geç saatlerde biten antrenmanın ardından eve de aynı şekilde dönüyor.

Hilmi Tunahan Karakaya Anadolu Ajansı Erzurum'da merak ve kuzenine özentiyle boksa başlayan Sudenaz Aydemir, hem okuluna devam edip ailesine yardım ediyor hem de zorlu ulaşım koşullarına rağmen milli sporcu olma hayaliyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Sudenaz: "Avrupa'da derece almak istiyorum"

Sudenaz, 5. sınıfta boksa başladığını ancak son 3 yıldır sürekli antrenmanlara gittiğini söyledi.

Boksa merakla başladığını belirten Sudenaz, "Dövüş sporlarını merak ediyordum. Kuzenim de boks yaptığı için babama söyledim o da kabul etti. İlk başlarda zordu yine zor ama hareketlerim iyice ilerledi." dedi.

Antrenmanlara bazı zorluklarla gittiğini ifade eden Sudenaz, "Buraya gelirken yol biraz uzun sürüyor. Yolda ara sıra köpek rastlıyor, onları görünce bazen geri gidiyorum. Gittikten sonra tekrar devam ediyorum. Otobüs bazen gitmiş oluyor, diğer saati bekliyorum. Bu yüzden antrenmanlara bazen geç kalıyorum, o da sorun oluyor. Eve dönüşlerde de sıkıntı oluyor, geç saat olduğu için otobüsü kaçırıyorum, hocam eve bırakıyor." diye konuştu.

Sporu severek yaptığını dile getiren Sudenaz, şöyle devam etti: "Okuluma da devam ediyorum. Aileme yardım etmeye çalışıyorum. Bunlara rağmen haftanın 5 günü antrenmanlara gelmeye çalışıyorum. Antrenmana gelirken özellikle kışın zorlanıyorum. Kar yağınca köyün yolu bazen kapanıyor, antrenmana bir şekilde gidiyorum ama akşamları biraz daha sıkıntı oluyor. Babam burada olmayınca yürüyüp karanlıkta gelmek zor oluyor. Burada olunca da köyün önünden o alıyor. Gidemediğim zamanlarda da babam torba ayarladı, onunla antrenman yapıyorum. Boksu severek yapıyorum. Yakın bir süreçte Türkiye ikincisi oldum. İleride de milli sporcu olup Avrupa'da derece almak istiyorum. Bütün zorluklara rağmen pes etmeyeceğim. Bunun sebebi de milli takım formasını giymek istemem. Zaten bunun için çalışıyoruz, umarım ben de hayal ettiğim yere bir gün gelirim."

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Hilmi Tunahan Karakaya Anadolu Ajansı Erzurum'da merak ve kuzenine özentiyle boksa başlayan Sudenaz Aydemir, hem okuluna devam edip ailesine yardım ediyor hem de zorlu ulaşım koşullarına rağmen milli sporcu olma hayaliyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Sudenaz 15 yaş altı kategoride Türkiye ikincisi oldu

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde boks antrenörü olan İbrahim Bostancı, Sudenaz'ın ailesinin önemli destek verdiğini anlatarak şöyle konuştu: "Kendisi köyde yaşadığı için özellikle ulaşım açısından çok mağduriyet yaşayacağını ve her gün gelemeyeceğini düşündük. Açıkçası biraz da uzak baktık. Özellikle ailesinin verdiği destek ve özveriden dolayı antrenmanları kaçırmamaya çalışıyor. Bu doğrultuda da ilk yılında olmasına rağmen 2026 yılında 15 yaş altı kategoride Türkiye ikincisi oldu. Yaşı küçük olmasına rağmen Avrupa ve dünyada derece alıp ülkemize başarı getirmesini ümit ediyoruz. Onu da çalışmalarıyla gösteriyor. Evinin uzak olması, beslenmesi, eğitimi ve antrenmanları açısından zorluk yaşasa da aileyle koordineli şekilde elimizden geldiği kadar bu zorlukları aşmaya çalışıyoruz. Evin büyüğü olması, köy hayatında uğraşması gereken şeylerin olması nedeniyle gerçekten omuzlarında bir yük var. Spor da bunun içine girince yük iyice artıyor. Kış memleketinde ulaşımın zor olması gibi şeyleri göğüsledi. İnşallah önümüzdeki 3 yıl içinde Avrupa'da derece yapıp İstiklal Marşı'nı okutacağından eminim. O yüzden emek verip destek oluyoruz."

Hilmi Tunahan Karakaya Anadolu Ajansı Erzurum'da merak ve kuzenine özentiyle boksa başlayan Sudenaz Aydemir, hem okuluna devam edip ailesine yardım ediyor hem de zorlu ulaşım koşullarına rağmen milli sporcu olma hayaliyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Baba Kürşat Aydemir: "Ben de sporu seviyorum isteyince kıramadım"

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında kamyon şoförü olarak çalışan baba Kürşat Aydemir, kızının en kısa zamanda milli formayı giymesini istediğini anlatarak "Büyük çocuk olduğu için ev işlerinde annesine muhakkak yardımcı oluyor. Küçük çaplı hayvancılıkla da uğraşıyoruz, onlarla da bizim gelemediğimiz günlerde o ilgileniyor. Elimizden geldiği kadar antrenmanlarını aksatmamaya çalışıyoruz. Aksattığında ise kendi imkanlarımla torba ve ağırlık yaptım, onlarla çalışıyor. Her zaman destek olmaya çalışıyoruz. 2 kilometre yolu yürüyor. Akşamları 9-10 gibi antrenmandan çıkıyor. Ben olduğumda yoldan alıyorum, yoksa kardeşleriyle birlikte dönüyor. Bu işe kendi isteğiyle başladı, ben de teşvik ettim. Ben de sporu seviyorum isteyince kıramadım." ifadelerini kullandı.

Ev hanımı olan anne Gülnaz Aydemir ise kızının boks yapmasını ve onu ileride daha yüksek yerlerde görmek istediğini belirterek "Kim duyuyorsa 'ne gerek vardı, kız çocuğu başka bir spora gitseydi' diyor ama ben boksa gitmesini çok istiyorum. Kız çocuğu ama her şeyi başarabilir bu boksta olsa başka bir şey de olsa başaracağına inanıyorum." dedi.

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