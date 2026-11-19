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Milli sporcular Abdullah Öztürk ve Ebru Acer, Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda tekler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Tekler finalleri, Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde oynandı.

Abdullah Öztürk'ten 3-0'lık galibiyet

Sınıf 4-5 tek erkekler finalinde sahaya çıkan Abdullah Öztürk, Tayvanlı rakibi Cheng Ming Chih'i 3-0 yenerek altın madalyayı kazandı.

Avrupa şampiyonası ve paralimpik oyunlarında altın madalyası bulunan Abdullah, ilk dünya şampiyonluğuna bu sonuçla ulaştı. Milli sporcu, 3 büyük organizasyonda da altın madalya alarak "seriyi" tamamladı.

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DHA Pattaya'da düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda tekler kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcular sevinçlerini yaşıyor

Ebru Acer tekler kategorisinde ilk kez dünya şampiyonu

Özel sporculardan Ebru Acer, sınıf 11 tek kadınlar finalinde Rus rakibi Maria Galkina'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Ay-yıldızlı sporcu, şampiyonada tekler kategorisindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Ebru Acer, çift kadınlar kategorisinde de Sümeyra Türk ile birlikte altın madalya almıştı. Tekler kategorisinde ise milli sporculardan İrem Oluk ve Kübra Korkut bronz madalya elde etmişti.

Sınıf 10 karışık çiftlerde Ali Öztürk ile İrem Oluk ikilisi bronz madalyanın sahibi olmuştu. Türkiye, şampiyonayı 3'er altın ve bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla bitirdi.

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DHA Tayland'ın Pattaya kentindeki Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular, zafer sonrası yumruklarını kaldırarak kutlama yaptı.

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