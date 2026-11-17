Muay thai dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Niğdeli milli sporcular Kağan Enes Eroğlu (solda) ve Salih Elbaş (sağda) için Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde karşılama töreni düzenlendi.

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Yunanistan'da 10-16 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Kağan Enes Eroğlu ve Salih Elbaş, memleketleri Niğde'de coşkuyla karşılandı.

Niğdeli milli sporcular için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde karşılama töreni düzenlendi.

İki sporcu da dünya üçüncüsü oldu

Türkiye'yi temsil eden Niğdeli sporculardan Eroğlu 57 kiloda, Elbaş ise 63.5 kiloda genç erkekler kategorisinde dünya üçüncülüğü elde etti.

Dünya şampiyonasına ilk kez katılan iki sporcu, Niğde'ye iki bronz madalyayla döndü.

Ahmet Demircan Anadolu Ajansı Yunanistan'da düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan sporcular Kağan Enes Eroğlu ve Salih Elbaş, memleketleri Niğde'de coşkuyla karşılandı.

Eroğlu ilk maçta Estonyalı rakibini yendi

Törende basın mensuplarına açıklama yapan Kağan Enes, 4 yıldır muaythai sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Daha önce 3 kez Türkiye ikincisi olduğunu ifade eden Kağan Enes, "Bu yıl da 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Yunanistan'da düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda ilk maçta Estonyalı rakibimi yendim. İkinci maçta Yunan rakibimle zorlu bir mücadele yaptım, geçen senenin de şampiyonuydu. Üçüncü oldum. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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Elbaş seneye daha iyisini hedefliyor

Salih Elbaş da 4 yıldır muaythai yaptığını ve daha önce Türkiye şampiyonluğu kazandığını dile getirdi. Gelecek dönemdeki şampiyonalarda daha iyisini yapacağını da belirtti.

Şampiyonada ilk rakibinin müsabakaya çıkmadığını aktaran Elbaş, "İkinci rakibim Rus’tu. Ona mağlup oldum. İnşallah seneye daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Ahmet Demircan Anadolu Ajansı Yunanistan'da düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan sporcular Kağan Enes Eroğlu ve Salih Elbaş, memleketleri Niğde'de coşkuyla karşılandı.

Dorul: Çocuklarımızı tebrik ediyoruz

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, şampiyonada üçüncü olan sporcuların ülkeyi ve Niğde'yi gururlandırdığını söyledi.

Bu sene ilk defa milli takıma gidip dünya üçüncüsü olan gençleri Niğde'de karşıladıklarını anlatan Dorul, "Bundan sonra da muaythai branşında çok daha büyük dereceler elde etmelerini bekliyoruz. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Onları yetiştiren ailelerine de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Dorul, sporculara ödül verdi.

Antrenörler dünya şampiyonluğu bekliyor

Antrenörlerden Köksal Arıkan, şampiyonaya iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Dünya şampiyonluğu beklediği sporcuları ile gurur duyduğunu belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Muaythaide ilk defa bir dünya şampiyonasına katıldılar ve güzel mücadele çıkardılar. Üçüncü olarak tamamladık. Gelecekte şampiyon olabileceğimizi gösterdik. Sporcularımız 3-4 yıldır bu branşı yapıyor. Bundan sonra da dünya şampiyonluğu bekliyoruz inşallah. Elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlanıyoruz."

Antrenör Yusuf Güler ise sporcuların çok özverili bir şekilde çalıştığını ve önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını vurguladı.

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