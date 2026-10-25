Millilerden Avrupa Şampiyonası öncesi gövde gösterisi

Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda düzenlenen hazırlık turnuvasının ilk maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı, İran'ı 20-17 yendi.

Turnuvanın ikinci maçında Ukrayna'yı da 32-29 mağlup eden milliler, organizasyonu iki maçta iki galibiyetle tamamladı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 3-20 Aralık tarihlerinde Türkiye, Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Şampiyonanın Türkiye etabındaki maçlar Antalya Spor Salonu'nda 3-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Antalya'daki C Grubu karşılaşmalarında 3 Aralık'ta Yunanistan, 5 Aralık'ta Danimarka ve 7 Aralık'ta İspanya ile karşı karşıya gelecek.

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