Beşiktaş'ta Alper Aydın'ın sözleşmesi feshedildi

Alper Aydın’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz



Beşiktaş Hentbol Takımımızda 2024/2025 sezonu başından itibaren oyuncu olarak formamızı terleten Alper Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Alper Aydın’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki… pic.twitter.com/CJW1uW1Q8b