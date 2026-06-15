Beşiktaş'ta Alper Aydın'ın sözleşmesi feshedildi

Alper Aydın pivot pozisyonunda oynuyor.
Beşiktaş Hentbol Takımı, 28 yaşındaki pivot Alper Aydın ile yollarını ayırdı.
Beşiktaş Hentbol Takımı'nda Alper Aydın'ın sözleşmesi feshedildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu başından itibaren siyah-beyazlı formayı terleten Alper Aydın ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.
Beşiktaş Kulübü, 28 yaşındaki hentbolcuya emekleri için teşekkür ederken, oyuncuya sonraki kariyerinde başarı diledi.
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