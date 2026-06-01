23 yıl sonra ringe çıktı, altın madalyayı kaptı

13:561/06/2026, Pazartesi
Mustafa Genç yıllara meydan okuyor.
Eski milli boksör Mustafa Genç, WBU Almanya Açık Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Boksta 1994'te gençler dünya şampiyonu olan eski milli sporcu Mustafa Genç, WBU Almanya Açık Şampiyonası için Ordu 19 Eylül Stadı Boks Salonu'nda hazırlandı.


Genç, 23 yıllık aranın ardından Almanya'da ringe çıktı. Bir dönem Ordu ile Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlerini de yürüten 50 yaşındaki Genç, ağır sıklet (+100 kilo) kategorisinde finalde Alman rakibi Andreas Fehlauer'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.




#Mustafa Genç
#WBU Almanya Açık Şampiyonası
#Andreas Fehlauer
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
