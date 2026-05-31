Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yılın dördüncü faiz kararını 11 Haziran'da açıklayacak. Piyasaların odağındaki toplantı öncesinde yatırımcılar ve ekonomistler, politika faizinde indirime gidilip gidilmeyeceğini yakından takip ediyor. Enflasyon görünümü, döviz kurlarındaki seyir ve küresel ekonomik gelişmeler karar üzerinde belirleyici olacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, düşürecek mi, sabit mi bırakacak? İşte detaylar.
Piyasalarda nefesler tutulmuşken, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın dördüncü faiz kararını 11 Haziran'da açıklayacak. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan sıkılaşma adımlarının ardından ekonomi yönetiminin haziran ayındaki tutumu büyük bir merak konusu oldu. Yatırımcılar ve piyasa aktörleri, Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, düşürecek mi, sabit mi bırakacak? sorusuna yanıt arıyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Haziran ayı PPK Toplantısı 11 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00'da yapılacak.Banka, nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı.
FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI, BEKLENTİ NE YÖNDE?
Uzmanların büyük bölümü, Merkez Bankası'nın mevcut sıkı para politikası duruşunu koruyarak faizi sabit bırakabileceğini değerlendirirken, bazı beklentiler ise enflasyondaki gerilemenin sürmesi halinde yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimi ihtimalinin güçlenebileceğine işaret ediyor.
TCMB, önceki değerlendirmelerinde enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde para politikasında ilave sıkılaştırma adımlarının gündeme gelebileceği mesajını yinelemişti.
11 Haziran’da yayımlanacak karar metninde ise hem küresel risklere yönelik politika yaklaşımının hem de enflasyon hedefleri doğrultusunda izlenecek yol haritasının daha net ortaya konulması bekleniyor.