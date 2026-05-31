Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Akaryakıtta beklenen indirim geliyor: Benzin ve motorinde yeni fiyatlar ortaya çıktı

Akaryakıtta beklenen indirim geliyor: Benzin ve motorinde yeni fiyatlar ortaya çıktı

18:3431/05/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Akaryakıt fiyatları için beklenen indirim kararı netleşmeye başladı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından 1 Haziran itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir güncelleme beklenirken, sürücülerin en çok merak ettiği "Benzin ne kadar olacak?", "Motorinde indirim ne kadar?" ve "İndirim pompaya nasıl yansıyacak?" sorularının yanıtı da ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına göre benzinde litre başına 1,38 TL, motorinde ise 1,81 TL'lik indirimin pompaya yansıması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle uluslararası piyasalardaki fiyat düşüşünün tamamı tabelalara yansımayacak olsa da, milyonlarca araç sahibi yeni fiyat listesini ve İstanbul, Ankara ile İzmir'de oluşacak güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında 1 Haziran itibarıyla yeni bir indirim beklentisi oluştu. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzin ve motorin fiyatlarında pompaya yansıyacak indirim tutarları netleşmeye başladı.

Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi


Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki düşüşün etkisiyle yeniden gündemde. Sektör kaynaklarına göre 1 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında indirim uygulanması bekleniyor.


ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve İran'dan çıkış yapan tankerlerin yeniden Hürmüz Boğazı'nı kullanmaya başlamasının ardından petrol fiyatlarında gerileme yaşandı. Petrol fiyatlarının 100 doların altına düşmesi, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına da indirim beklentisini beraberinde getirdi.

Pompaya yansıyacak indirim tutarları


Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre indirim hesaplamaları kapsamında:


Benzinde litre başına 5,50 TL'lik indirim öngörülüyor.

Motorinde litre başına 7,25 TL'lik indirim hesaplanıyor.

Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarının benzinde 1,38 TL, motorinde ise 1,81 TL olması bekleniyor.

Benzin fiyatları hangi seviyeye gerileyebilir?


Beklenen indirimin uygulanması halinde benzin fiyatlarının şu seviyelere düşeceği öngörülüyor:


İstanbul: 62,94 TL

Ankara: 63,91 TL

İzmir: 64,19 TL

Eşel mobil sistemi fiyatlara nasıl etki ediyor?


Haberde yer alan bilgilere göre Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerin bir bölümü Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanıyor.


Sistem kapsamında benzinde oluşan fiyat değişimlerinin tamamı doğrudan pompaya yansımayabiliyor. Bu nedenle uluslararası piyasalarda hesaplanan indirim tutarı ile sürücünün pompadaki fiyat değişimi arasında fark oluşabiliyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Ardından Katma Değer Vergisi (KDV) dahil edilerek nihai pompa satış fiyatı oluşturuluyor.


Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor.

Büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları


İndirim öncesinde büyükşehirlerdeki güncel pompa fiyatları şu şekilde:


İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 64,32 TL

Motorin: 67,05 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64,18 TL

Motorin: 66,91 TL

LPG: 33,29 TL


Ankara

Benzin: 65,29 TL

Motorin: 68,16 TL

LPG: 33,87 TL


İzmir

Benzin: 65,57 TL

Motorin: 68,43 TL

LPG: 33,69 TL

#akaryakıt
#benzin
#motorin
#akaryakıt fiyatları
#benzin fiyatları
#motorin fiyatları
#akaryakıt indirimi
#petrol fiyatları
#eşel mobil sistemi
#pompa fiyatları
#yakıt indirimi
#motorin indirim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıtta beklenen indirim geliyor: Benzin ve motorinde yeni fiyatlar ortaya çıktı