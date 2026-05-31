Akaryakıtta beklenen indirim geliyor: Benzin ve motorinde yeni fiyatlar ortaya çıktı

Akaryakıt fiyatları için beklenen indirim kararı netleşmeye başladı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından 1 Haziran itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir güncelleme beklenirken, sürücülerin en çok merak ettiği "Benzin ne kadar olacak?", "Motorinde indirim ne kadar?" ve "İndirim pompaya nasıl yansıyacak?" sorularının yanıtı da ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına göre benzinde litre başına 1,38 TL, motorinde ise 1,81 TL'lik indirimin pompaya yansıması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle uluslararası piyasalardaki fiyat düşüşünün tamamı tabelalara yansımayacak olsa da, milyonlarca araç sahibi yeni fiyat listesini ve İstanbul, Ankara ile İzmir'de oluşacak güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında 1 Haziran itibarıyla yeni bir indirim beklentisi oluştu. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzin ve motorin fiyatlarında pompaya yansıyacak indirim tutarları netleşmeye başladı.

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki düşüşün etkisiyle yeniden gündemde. Sektör kaynaklarına göre 1 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında indirim uygulanması bekleniyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve İran'dan çıkış yapan tankerlerin yeniden Hürmüz Boğazı'nı kullanmaya başlamasının ardından petrol fiyatlarında gerileme yaşandı. Petrol fiyatlarının 100 doların altına düşmesi, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına da indirim beklentisini beraberinde getirdi.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre indirim hesaplamaları kapsamında:

Benzinde litre başına 5,50 TL'lik indirim öngörülüyor. Motorinde litre başına 7,25 TL'lik indirim hesaplanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarının benzinde 1,38 TL, motorinde ise 1,81 TL olması bekleniyor.

Beklenen indirimin uygulanması halinde benzin fiyatlarının şu seviyelere düşeceği öngörülüyor:

İstanbul: 62,94 TL Ankara: 63,91 TL İzmir: 64,19 TL

Haberde yer alan bilgilere göre Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerin bir bölümü Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanıyor.

Sistem kapsamında benzinde oluşan fiyat değişimlerinin tamamı doğrudan pompaya yansımayabiliyor. Bu nedenle uluslararası piyasalarda hesaplanan indirim tutarı ile sürücünün pompadaki fiyat değişimi arasında fark oluşabiliyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Ardından Katma Değer Vergisi (KDV) dahil edilerek nihai pompa satış fiyatı oluşturuluyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor.