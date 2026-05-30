MEB AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ: MEB AGS geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için başvuru süreci tamamlanırken, gözler geç başvuru tarihine çevrildi. Adaylar, başvurusunu kaçıranlar için tanınacak ek sürenin ne zaman olacağını ve sınav ücretinin ne kadar olacağını araştırıyor. AGS ile birlikte Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumuna ilişkin sınav takvimi de merakla takip ediliyor.
MEB AGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
MEB AGS geç başvuru işlemleri 3 Haziran 2026 saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Geç başvuru ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak.
MEB AGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 1200 TL, 3 Haziran 2026 tarihinde ödenir.
MEB AGS 2026 SINAV TARİHİ NE ZAMAN, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 2026-MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı (AGS), Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 12 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Sınav sonuçları 12 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.