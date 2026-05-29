Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim olacak? Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin teknik direktör adayları kim?

Hakan Safi kazanırsa Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:

"İyi topçu alacağız, dün bugün görüştük. Alacağız bunları da getireceğiz. Ağabey nasıl sokacaksın diyor, sokarız kardeşim, dert etme. Bizim de finansçımız var. Ben tek adam şovunu sevmem, dinlemesini bilirim, istişareyle doğru kararı veririz. Ben teknik direktör açıklamıyorum ama yerli yabancı kaç tane teknik direktörle görüşüyorum. Sonuçta akıl bir tane. Uzay mekiği yapmıyoruz. Bu topçuları getirelim, dert bizim olsun. Biz de koca şirketler, milyar dolarlık şirketler yönetiyoruz. Biz bunların daha zorunu her gün yapıyoruz."