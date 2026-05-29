Fenerbahçe yeni teknik direktörü kim olacak? Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin teknik direktör adayları kim?

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde teknik direktör konusu gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yeni sezon planlamasında farklı isimler üzerinde durduğu öğrenilirken, kulübün yerli mi yoksa yabancı bir teknik adamla yola devam edeceği merak konusu oldu. İşte Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin teknik direktör adayları.
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yürüten ancak ezeli rakip Galatasaray karşısında alınan derbi mağlubiyetinin ardından sarı-lacivertli yönetim tarafından gönderilen Domenico Tedesco'nun yerine kimin getirileceği merak konusu.
Aziz Yıldırım’ın teknik direktör adayları kim?
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi teknik direktör gündemi hareketlenirken, başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın üzerinde durduğu isimler ortaya çıktı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri yaptıkları görüşmeler sonucunda dört teknik adamı listeye aldı:
Nuri Şahin
İsmail Kartal
Aykut Kocaman
Vincenzo Montella
Hakan Safi kazanırsa Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak?
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:
"İyi topçu alacağız, dün bugün görüştük. Alacağız bunları da getireceğiz. Ağabey nasıl sokacaksın diyor, sokarız kardeşim, dert etme. Bizim de finansçımız var. Ben tek adam şovunu sevmem, dinlemesini bilirim, istişareyle doğru kararı veririz. Ben teknik direktör açıklamıyorum ama yerli yabancı kaç tane teknik direktörle görüşüyorum. Sonuçta akıl bir tane. Uzay mekiği yapmıyoruz. Bu topçuları getirelim, dert bizim olsun. Biz de koca şirketler, milyar dolarlık şirketler yönetiyoruz. Biz bunların daha zorunu her gün yapıyoruz."
"Yerli mi yabancı mı kısmından çok, Türkiye Ligi'ni bilen hoca, Türkiye'de daha güzel şampiyon yapar. Ligler Ağustos 14'te başlayacak. Başlıyor derbiler, milli takım arası olacak, Avrupa kupaları olacak, 25 Aralık'a kadar takvim çok yoğun. Türkiye Ligi'ni bilmeyen hocanın anlaması, bizim yine puan kaybettiğimiz haftalara denk gelecek. Değerli hocalarla görüşüyoruz, herkes daha uzun süreli gelmek istiyor. Türkiye Ligi'ni bilen hoca, ister yerli ister yabancı olsun. Biz 5-6 senedir dünya hocaları da getirdik, Türkiye'yi bilmiyorlardı. Ligi anlayana kadar biz 5-6 puan fark yiyoruz, yakalayana kadar ömrümüz geçiyor. Biz takip etmeyeceğiz, takip edilen bir takım olmalıyız. Türkiye Ligi'ni bilen hoca diyorum."