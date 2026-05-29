İzmir’de bugün elektrik kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahalleler açıklandı: 29 Mayıs ilçe ilçe GEDİZ planlı kesinti listesi

GDZ Elektrik’in açıklamasına göre bugün İzmir genelinde farklı saat dilimlerinde yürütülecek şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelere saatler boyunca elektrik verilemeyecek. Özellikle Aliağa, Bornova, Bayındır, Bayraklı ve Bergama'da yaşayan vatandaşlar "Elektrikler saat kaçta gelecek?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte gün gün, saat saat İzmir planlı elektrik kesintisi listesi ve tüm detaylar.
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir’de 29 Mayıs 2026 şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yapılacak. GDZ Elektrik’in açıklamasına göre kent genelinde farklı saat dilimlerinde yürütülecek çalışmalar nedeniyle bazı mahallelere saatler boyunca elektrik verilemeyecek.
Aliağa ilçesinde Yalı, Çaltılıdere ve Bozköy mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Balçova’nın İnciraltı Mahallesi’nde ise bakım çalışmaları nedeniyle 09.30 ile 15.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak.
Bayındır’da Arıkbaşı Mahallesi’nde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Hasköy, Yakapınar, Yeşilova ve Kızılcaova mahallelerinde ise kesinti 09.00 ile 15.00 saatleri arasında uygulanacak.
Bayraklı ilçesinde Soğukkuyu Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Yamanlar ve Muhittin Erener mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti yapılacak. Çiçek ve Muhittin Erener mahallelerinin bazı bölümlerinde ise kesintinin 09.00 ile 16.00 saatleri arasında sürmesi öngörülüyor.
Bergama’da Koyuneli Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Aşağıkırıklar Mahallesi’nde ise kesinti 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Çobanlar, Çeltikçi, Akçenger, Dereköy, Pirveliler, Örenli, Çürükbağlar, Çaltıkoru, Yortanlı, Tırmanlar, Dereköy Hacılar ve Eğiller mahallelerinde ise elektrik kesintisinin 10.30 ile 13.30 saatleri arasında olması planlanıyor.
Kesintilerden etkilenen mahalle ve sokaklara ilişkin ayrıntılı bilgilere GDZ Elektrik’in resmi internet sitesindeki planlı kesinti sorgulama ekranı üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.