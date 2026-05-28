ÖTV’siz alınabilecek araçların güncel fiyat listesi 2026! %40 engelli ÖTV indirimi şartlarını sağlayan otomobiller

ÖTV’siz araç alımına ilişkin düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni kanun teklifinin ardından yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Yapılan değişiklikle birlikte engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ortopedik engelliler ile “sürücü belgesi alamaz” raporu bulunan vatandaşlar ÖTV istisnasından yararlanabilecek. Ayrıca alınacak araçların tüm vergiler dahil satış bedelinin 2.873.900 TL’nin altında olması ve belirlenen teknik şartları karşılaması gerekiyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV muafiyetli araç alımlarında ticari kullanımın önüne geçilmesi amacıyla önemli bir sınırlama da getirildi. Buna göre ÖTV’siz alınan araçların 10 yıl boyunca satılamayacağı hükme bağlandı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, hangi marka ve modellerin ÖTV muafiyetine girdiğini ve fiyat listelerini araştırmaya başladı.
ÖTV İNDİRİMİYLE ALINABİLECEK OTOMOBİLLER HANGİLERİ?
Özel Tüketim Vergisi Kanun Teklifi’nde yapılan değişiklikle beraber engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellerinden sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere ÖTV istisnası uygulanacak. Bu araçları alabilmek için otomobillerin motor silindir hacmina bakılmadan her türlü vergiler dahil bedelinin 2.873.900 Türk lirasının altına olması ve aracın yüzde 40 yeterlilik şartını sağlaması gerekir.
Yüzde 40 yerlilik oranı kapsamı daraltırken Togg T10X, Togg T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross bu şartları sağlıyor.
Alternatif olarak Renault Clio, Megane Sedan ve Duster modelleri de benzer şekilde yüzde 40 engel oranı olması durumunda ÖTV’siz alınabilecek.
Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon ise alınabilecek diğer modellerden oldu.
ÖTV’SİZ ARAÇ FİYATLARI 2026 NE KADAR?
Aşağıda ÖTV’siz olarak listelenen fiyatlar, otomobil markalarının kampanyaları ve fiyat politikası doğrultusunda değişebilir. ÖTV’siz fiyatlarla ilgili olarak kullanıcılar, otomobil bayilerinden veya markaların müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirler.
Fiat Egea Sedan 638.889 TL
Fiat Egea Cross 694.444 TL
Toyota Corolla 916.667 TL
Renault Megane 1.083.333 TL
Toyota C-HR 1.161.111 TL
Togg T10X 1.692.727 TL