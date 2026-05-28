Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe Başkanlık seçim tarihi netleşti mi, açıklandı mı?

Fenerbahçe’de başkanlık seçimine ilişkin süreç, olağanüstü genel kurul kararıyla yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasında yer aldı. Başkanlık görevini sürdüren Sadettin Saran’ın görevinden ayrılacağına yönelik açıklamaların ardından kulüpte seçim takvimi netleşti. Taraftarlar ise “Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?” ve “Kimler aday oldu?” sorularına yanıt arıyor.

2 /3 FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde, saat 10.00’da, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak.