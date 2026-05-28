Vedat Muriqi Fenerbahçe’ye transfer mi olacak?

Vedat Muriç hangi takımlarda oynadı?

Vedat Muriç, profesyonel kariyerine Liria Prizren’de başlamış, ardından Arnavutluk’ta Teuta Durrës ve Besa Kavajë takımlarında oynamıştır. 2015 yılında Türkiye’ye transfer olarak Giresunspor forması giymiş, daha sonra Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor’da görev almıştır. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Muriç, burada sergilediği performansla dikkat çekmiştir. 2020 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’ya transfer olmuş, 2022 yılında ise İspanya La Liga takımlarından RCD Mallorca’ya kiralanmıştır. Daha sonra bonservisiyle birlikte Mallorca kadrosuna katılan oyuncu, kariyerine burada devam etmektedir.

Kariyeri boyunca Kosova, Arnavutluk, Türkiye, İtalya ve İspanya liglerinde forma giyen Muriç’in adı, özellikle transfer dönemlerinde yeniden Fenerbahçe ile anılmaktadır. 2025-2026 sezonunda Mallorca formasıyla ligde çıktığı maçlarda attığı gollerle performansını sürdürmüştür.







