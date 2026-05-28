Vedat Muriqi Fenerbahçe’ye transfer mi olacak?

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın, La Liga'da 23 gol kaydeden Vedat Muriqi ile anlaştığı iddia edildi. 2022 yılından bu yana İspanyol ekibinde forma giyen Vedat Muriqi’nin kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Vedat Muriqi, geride kalan sezonda çıktığı 37 karşılaşmada 23 gol kaydederek kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Peki Vedat Muriç hangi takımlarda oynadı? İşte Vedat Muriqi futbol kariyeri.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor. Başkan adayları çalışmalarını sürdürürken Aziz Yıldırım cephesinde de flaş bir gelişme yaşandı.
HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, La Liga'ya veda eden Mallorca'dan Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı. Aziz Yıldırım seçilmesi halinde Kosovalı golcü futbolcu, Fenerbahçe ile resmi olarak sözleşme imzalayacak.
İspanya'da bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek ligde Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.
Vedat Muriç, 24 Nisan 1994 tarihinde Kosova’nın Prizren şehrinde doğmuştur. 1.94 metre boyunda olan futbolcu, santrfor mevkisinde görev yapmaktadır. Kosova Milli Takımı’nda da forma giyen Muriç’in ayrıca Arnavutluk vatandaşlığı bulunmaktadır. Futbola Balkanlar’da başlayan oyuncu, erken yaşta profesyonel seviyede forma giymeye başlamış ve farklı ülkelerde kariyerini sürdürmüştür.
Vedat Muriç hangi takımlarda oynadı?
Vedat Muriç, profesyonel kariyerine Liria Prizren’de başlamış, ardından Arnavutluk’ta Teuta Durrës ve Besa Kavajë takımlarında oynamıştır. 2015 yılında Türkiye’ye transfer olarak Giresunspor forması giymiş, daha sonra Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor’da görev almıştır. 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Muriç, burada sergilediği performansla dikkat çekmiştir. 2020 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’ya transfer olmuş, 2022 yılında ise İspanya La Liga takımlarından RCD Mallorca’ya kiralanmıştır. Daha sonra bonservisiyle birlikte Mallorca kadrosuna katılan oyuncu, kariyerine burada devam etmektedir.
Kariyeri boyunca Kosova, Arnavutluk, Türkiye, İtalya ve İspanya liglerinde forma giyen Muriç’in adı, özellikle transfer dönemlerinde yeniden Fenerbahçe ile anılmaktadır. 2025-2026 sezonunda Mallorca formasıyla ligde çıktığı maçlarda attığı gollerle performansını sürdürmüştür.