MEB 2. dönem 2. ortak sınav tarihleri belli oldu! 7 ve 9. sınıf yazılı sınavlar ne zaman yapılacak?

11:3628/05/2026, Perşembe
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2. dönem 2. ortak yazılı sınavları 1 Haziran ile 12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki 6, 8, 10. sınıf ortak sınavında kaç soru sorulacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre, ortaokul ve liselerde başarı ortalamasını doğrudan etkileyen sınavlar gerçekleştirilecek. İşte MEB 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri.

MEB 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? 

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı sınav haftaları takvimine göre 2. Dönem 2. Yazılılar 1 Haziran – 12 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

2. Dönem 2. Yazılı 7. Sınıf Matematik 2 Haziran 2026

2. Dönem 2. Yazılı 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3 Haziran 2026.


MEB  6, 8, 10. sınıf ortak sınavında kaç soru sorulacak?

Ülke genelinde yapılacak sınavlarda her bir ders için 40 dakika süre verilecek. Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.


6. sınıf Türkçe ve 6. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi ülke genelinde ortak olarak yapılacak. 8. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi ise okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

