EMEKLİNİN YENİ ZAM HESABI 2026! 3 farklı zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu...

Milyonlarca emeklinin gözü 5 Haziran’da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK’in yayımlayacağı mayıs ayı enflasyon rakamıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı büyük ölçüde netleşecek. Ocak, şubat, mart ve nisan aylarında oluşan enflasyon farkı sonrası en düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bu ay Kurban Bayramı dolayısıyla 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak. Aylık TÜFE nisan ayında yüzde 4,18 olarak açıklandı. Ocak enflasyonu yüzde 4,84, şubat enflasyonu yüzde 2,96, mart enflasyonu yüzde 1,94 olarak gerçekleşti.
4 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?
SSK, BAĞKUR emeklileri için belirlenecek tutar toplam enflasyon göre açıklanacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu. 4 aylık zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.928 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-Kur emeklisi temmuz ayında 28 bin 660 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 34.392 TL'ye çıkacak.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon tahminleri güncellendi.
Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkararken, Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de ortaya çıktı.
Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olacak. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az 18.58 zam alacak. TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.83 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14.31 olacak.
KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI
6 Aylık Enflasyon: 18.58
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31