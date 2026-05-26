Arefe günü teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri ne demektir, ne zaman ve nasıl getirilir?

Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?

Teşrik tekbiri, arefe günü sabah namazından itibaren başlıyor ve Kurban Bayramı’nın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam ediyor.

Bu süreçte toplam 23 vakit farz namazın ardından, selamdan sonra bir kez teşrik tekbiri getiriliyor.

Öne çıkan uygulama detayları şöyle:

Tekbir, farz namazın ardından selam verildikten hemen sonra okunuyor.

Cemaatle namaz kılanlar gibi tek başına namaz kılanlar da teşrik tekbiri getiriyor.

İmamın tekbiri unutması durumunda cemaatin tekbiri getirmesi gerekiyor.

Sehiv secdesi gereken durumlarda teşrik tekbiri, sehiv secdesinden sonra okunuyor.