Kurban eti nasıl dağıtılır, kimlere verilmez sorusu, bayram öncesin en çok merak edilen konulardan biri. Kurban dağıtımı, 27 Mayıs günü başlayacak Kurban Bayramı sebebiyle araştırılıyor. Kurban eti pay edilirken bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesi tavsiye edilir. Peki Kurban eti nasıl dağıtılır, kimlere verilmez? Kurban eti akrabaya verilir mi?

KURBAN ETİ KİMLERE VERİLİR?

Diyanet'e göre kurban eti, özellikle fakir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır. Bu, kurban ibadetinin temel amaçlarından biridir. Ayrıca akrabalara, komşulara ve misafirlere de kurban eti verilebilir. Ancak şu noktalara dikkat edilmelidir:

Zengin kişilere kurban eti verilmesinde dinen bir sakınca yoktur, fakat öncelik fakir kimselerdedir.

Gayrimüslim komşulara da kurban eti verilebilir. Bu, İslam'ın hoşgörü ve paylaşım anlayışının bir göstergesidir.

Kurban eti, ticari amaçla satılamaz, kazanç elde edilemez.

ANNE, BABA, KARDEŞ, AKRABAYA KURBAN ETİ VERİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?' sorusuna şu şekilde cevap vermektedir:

"Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413)."

Bu durumda, kurban eti anneye, babaya, kardeşlere ve akrabalara verilebilir.

KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMEZ DİYANET?

İslami açıdan kurban etleri öncelikle yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere verilmelidir. Kurbanlık hayvanın derisi veya kemikleri kişiye gelir kazandıracak ise bu durum caiz değildir. Kurban etinin ve derisi gibi diğer kısımlarının hayır kurumlarına ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi dinen uygundur.

Öte yandan kurban eti, cinsiyet, ırk, din, dil gözetmeksizin tüm insanlara pay edilebilir. Kur'an'da konuya ilişkin şöyle buyurulmuştur:

"Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınızda Allah'ın dininin şeâirinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere saf halinde dururken onları kestiğiniz zaman Allah'ın adını anın! Yanı üstü yere yıkılınca da onlardan hem siz yiyin, hem kanaat gösterip istemeyene, hem de fakirlere yedirin. İşte şükredesiniz diye böylece onları sizin emrinize verdik." (Hacc, 22/36)

Bu ayete göre, kurban etinden hem sahibi yiyebilir hem de zengin – fakir akraba ve konu komşuya ikram edilir. Burada bu kimselerin müslüman olması şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla kurban etinden gayrimüslimlere de verilebilir. Hatta bu yol, kalplerinin İslam'a ısındırılması gibi güzel bir hedef içermesi açısından tavsiye bile edilebilir.







