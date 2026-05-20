Emekli maaşı SGK ödeme tarihleri 2026! Mayıs ayı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü maaş ve ikramiye ödemelerine çevrildi. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri “Maaşlar bayramdan önce hesaplara geçecek mi?” sorusuna yanıt ararken, SGK tahsis numarasına göre belirlenen ödeme takvimi yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, Mayıs 2026 emekli maaşı ödeme günleri ve bayram ikramiyesi detayları araştırılıyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mayıs ayı emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu.
BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs arasında hesaplara yatacak.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?
2026 yılı için belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 4.000 TL olarak uygulanmaktadır.