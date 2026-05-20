Bağkur 4C'li emekli maaşı ne zaman yatacak? Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ve maaşları bayramdan önce yatar mı?

SSK EMEKLİLERİ İÇİN İKRAMİYELER VE MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

4A SSK kapsamındaki emeklilerin 2026 Mayıs dönemi gelir ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek.

Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olan emekliler, ödemelerini mevcut ödeme günlerinde alacak.

Ödeme günü 23 ve 24 olan emeklilerin maaş ve ikramiyeleri 21 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak. Ödeme günü 25 ve 26 olan emekliler ise ödemelerini 22 Mayıs tarihinde alacak.