Almus Baraj doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması alarm durumunu beraberinde getirdi. Taşkın riskine karşı 15 mahalle ve 7 köy tahliye edilirken, suyun akışını engellediği belirtilen bir köprü için de yıkım kararı alındı. Afet Koordinasyon Kurulu verilerine göre, Tokat genelindeki barajların doluluk oranları açıklandı. İşte Tokat baraj doluluk oranı güncel veriler.
Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle oluşabilecek taşkın riskine karşı ilçede resmen olağanüstü hal ilan edildi.
Tokat Almus Barajı son durum ne?
Tokat'taki Almus Baraj'ında kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yoğun yağışların ardından su seviyesi kritik noktaya ulaştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 100'e çıktı.
Tokat baraj doluluk oranları
Afet Koordinasyon Kurulu verilerine göre, 20 Mayıs itibarıyla Tokat genelindeki önemli barajların doluluk oranları alarm verici seviyelere ulaştı:
- Almus Barajı %100
- Tepekışla Barajı %94.5
- Ataköy Barajı %84.7