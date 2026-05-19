Vatandaşa ait eski arsa ile Bakanlığın önereceği yeni arsanın piyasa (rayiç) değerleri birbirine tamamen eşit olmak zorunda değil, ancak aralarında uçurum da olamayacak. İki arsa arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 20 olabilecek. Eğer yeni önerilen arsa daha değerliyse ve Hazine lehine bir fiyat farkı oluşursa, bu fark için herhangi bir indirim veya taksit yapılmayacak. Vatandaş aradaki bu fiyat farkını, tapu işlemlerine başlanmadan önce peşin ve nakit olarak tek seferde ödeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve binlerce hak sahibini yakından ilgilendiren bu tebliğ değişikliği, Resmi Gazete’de yayımlandığı an itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Yeni sistemin eksiksiz uygulanmasından ve yürütülmesinden ise doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı sorumlu olacak.