Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, orman vasfını kaybetmiş ve 2B statüsünde olan ancak hukuki, coğrafi veya teknik engeller nedeniyle hak sahibine tapu devri yapılamayan araziler için alternatif bir çözüm devreye alındı. Fiyat farkı en fazla yüzde 20 olacak. İşte detaylar.
Hak sahibine, tapusunu alamadığı 2B arazisinin rayiç bedeline ve yüzölçümüne eşdeğer, hazineye ait başka bir taşınmaz teklif edilecek. Eğer hak sahibi projelendirilen bu yeni arsa veya araziyi kabul ederse, mülkiyet devri bu taşınmaz üzerinden yapılarak mağduriyet giderilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2/B arazilerinin satış sürecinde vatandaşların mağduriyetini giderecek çok önemli bir düzenlemeye gitti. Bugün yayımlanan Resmi Gazete'deki tebliğ değişikliğiyle, hak sahibi olduğu kesinleştiği halde çeşitli engeller yüzünden satışı yapılamayan arsalar için "başka arsa ile değişim" formülü devreye sokuldu. Bakanlığın yayımladığı 425 Sıra No'lu yeni tebliğ, 4 Temmuz 2012 tarihli eski Milli Emlak tebliğinin 9'uncu maddesini yeniden düzenledi. Yapılan bu değişiklik, bürokratik engellere takılan hak sahiplerine büyük bir kolaylık sunuyor. İşte halkın dilinden yeni düzenlemenin tüm ayrıntıları:
Yeni karara göre, bir vatandaş 2/B arazisi üzerinde hak sahibi olmasına rağmen, eğer o arazinin kendisine satılması hukuken ya da teknik olarak mümkün değilse süreç tıkanmayacak. Vatandaşın talep etmesi durumunda, satılamayan bu arsanın yerine, Hazine'ye ait başka bir 2/B arazisi doğrudan kendisine satılabilecek. Bu yeni arsa, öncelikle vatandaşın eski arsasıyla aynı il sınırları içinde olacak ve eski arsanın piyasa (rayiç) bedeline eşit değerde seçilecek. Bakanlık bu durumu, hak sahibine tebliğin ekinde yer alan resmi bir yazı ile (EK-8/A) bildirecek.
Eğer hak sahibinin mağduriyetini giderecek, aynı il sınırları içerisinde eski arsasına eşdeğer nitelikte uygun bir Hazine arazisi bulunamazsa süreç yarıda kalmayacak. Bu gibi durumlarda, başka bir şehirde bulunan eşdeğer arazilerin vatandaşa önerilmesi süreci başlayacak. Farklı illerdeki arsaların nasıl değerlendirileceğine ve vatandaşa nasıl sunulacağına dair kuralları doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı belirleyecek. Yapılan düzenleme, satışı yapılamayan arsanın üzerinde evi, binası ya da ağaçları (muhdesat) bulunan vatandaşları da koruyor. Eğer söz konusu arsa satılamıyorsa, tebliğin ilgili maddelerine göre arsa üzerindeki bu yapıların (ev, bina vb.) maddi değeri hesaplanacak. Belirlenen bu yapı bedeli, önce mevcut arsanın zemin değerine eklenecek. Ancak vatandaşın mağdur olmaması için, bu hak edilen bedel, vatandaşa önerilecek olan yeni eşdeğer arsanın satış fiyatından düşülecek (indirim olarak yansıtılacak).
Vatandaşa ait eski arsa ile Bakanlığın önereceği yeni arsanın piyasa (rayiç) değerleri birbirine tamamen eşit olmak zorunda değil, ancak aralarında uçurum da olamayacak. İki arsa arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 20 olabilecek. Eğer yeni önerilen arsa daha değerliyse ve Hazine lehine bir fiyat farkı oluşursa, bu fark için herhangi bir indirim veya taksit yapılmayacak. Vatandaş aradaki bu fiyat farkını, tapu işlemlerine başlanmadan önce peşin ve nakit olarak tek seferde ödeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve binlerce hak sahibini yakından ilgilendiren bu tebliğ değişikliği, Resmi Gazete’de yayımlandığı an itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Yeni sistemin eksiksiz uygulanmasından ve yürütülmesinden ise doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı sorumlu olacak.