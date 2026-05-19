Bugün resmi tatil olması nedeniyle 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı sorusu gündemde yer alıyor. 19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi İstanbul, Ankara ve İzmir için belli oldu. Bugün yani 19 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz oldu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu tüm Türkiye'yi sararken, vatandaşların en çok merak ettiği "19 Mayıs'ta otobüsler ve toplu taşıma bedava mı?" sorusu da yanıtını buldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu anlamlı günde İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN gibi ana ulaşım hatlarının ücretsiz hizmet vereceği müjdelendi.
19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi?
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray, Marmaray,
İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. yılı dolayısıyla, 19 Mayıs 2026 Salı günü vatandaşlarımıza Cumartesi çalışma programında ücretsiz olarak hizmet verilecektir.
Aynı tarihte Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ile Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ise ücretli olarak hizmet vermeye devam edecektir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir.