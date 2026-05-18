Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını tetiklemeye devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde brent petroldeki hareketlilikle birlikte pompaya yansıyan rakamlar araç sahiplerinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi. Bugün 18 Mayıs 2026 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...

1 /7 Akaryakıt fiyatları gündemde. Brent petrol ve döviz etkisiyle benzin 65 TL seviyelerinde, motorin ve LPG fiyatları da yüksek seyrini sürdürüyor.

2 /7 İstanbul’da Benzin 65 TL Seviyesinde

18 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 65,02 TL, motorin litre fiyatı 67,48 TL, LPG litre fiyatı ise 33,89 TL olarak açıklandı.

3 /7 İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin litre fiyatı 64,86 TL, motorin litre fiyatı 67,32 TL, LPG litre fiyatı 33,29 TL seviyesinde bulunuyor.

4 /7 Ankara akaryakıt fiyatı

Başkent Ankara’da güncel akaryakıt fiyatları da belli oldu. Ankara’da benzin litre fiyatı 65,99 TL, motorin litre fiyatı 68,59 TL, LPG litre fiyatı ise 33,87 TL olarak kaydedildi.

5 /7 İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir’de benzin litre fiyatı 66,27 TL seviyesinde yer aldı. Kentte motorin litre fiyatı 68,86 TL, LPG litre fiyatı ise 33,69 TL olarak açıklandı.

6 /7 Fiyatlarda dalgalanma beklentisi Uzmanlar, petrol ve döviz piyasalarındaki oynaklık nedeniyle akaryakıt fiyatlarında kısa vadede yeni değişimlerin olabileceğini belirtiyor.