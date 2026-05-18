Tediye ödeme günleri netleşti: İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı?

Milyonlarca kamu işçisinin merakla beklediği ilave tediye ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 2026 yılında yapılacak ek ödeme tarihlerine ilişkin detaylar netleşti. 6772 sayılı Kanun kapsamındaki kamu çalışanları şimdi “İlave tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?” sorusuna yanıt arıyor.
Kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemelerinde beklenen açıklama geldi. 8 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılı ödeme takvimi resmen duyuruldu. İlk ve ikinci taksit tarihleri netleşirken, binlerce çalışan ödeme günlerini araştırmaya başladı.
İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2026 yılı ilave tediye takvimi şu şekildedir:
1. Taksit Ödemesi: 26 Ocak 2026
2. Taksit Ödemesi: 16 Mart 2026
Maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışan işçilerine yapılacak olan 2026 yılı ilave tediyesinin tamamı ise 23 Aralık 2026 tarihinde ödenecek.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.
İlave tediye ișçinin bir ayda çalıștığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalıșan sayısı 26 gün kabul edilir, ilave tediye ișçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır.