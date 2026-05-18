TOKİ Hak Sahipleri İçin Sözleşme ve Peşinat Süreci Ne Zaman Başlıyor? Takvim Nasıl İşleyecek, Ödeme Planı Nasıl Olacak?

Yüzyılın sosyal konut projesinde kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunulurken, engelli, emekli, genç, üç çocuk ve üzeri aileler ile diğer kategorilerden hak sahibi olan vatandaşlar, sözleşmenin imzalanması, peşinat yatırma tarihleri ile ilk taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki TOKİ peşinat ve taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte TOKİ ödeme planı detayları.
TOKİ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan Yüzyılın Konut Projesi’ni hayata geçiriyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Bu sayede vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek. kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.
TOKİ'nin 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında cumartesi günü başlayan İstanbul'un kura çekimi tamamladı. Bakan Murat Kurum, kuraya ilişkin açıklama yaptı.
TOKİ konutları ödeme olanı, projeye başvuruların başlamasıyla gündeme geldi. Bilindiği gibi TOKİ 500 bin konut taksitleri İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Ayrıca konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ peşinat ödemesi ne zaman yapılacak?
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.
TOKİ 500 bin sosyal konut peşinat, vade ve taksit ödemeleri nedir?
Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.
Anadolu illerinde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Anadolu illerinde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Anadolu illerinde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut aylık taksitleri artacak mı?
Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.