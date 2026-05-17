Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için tarih ve tutar netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamayla birlikte SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların alacağı 4 bin TL’lik bayram ikramiyesinin hangi gün hesaplara yatırılacağı belli oldu. Ödeme takvimi, ikramiyeden yararlanacak kişiler ve e-Devlet sorgulama ekranına dair tüm detaylar haberimizde.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı

Bakan Işıkhan, Kurban Bayramı için emekli bayram ikramiyesi tutarında ek artış planlanmadığını belirterek, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 4 bin TL ödeme yapılacağını ifade etti.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç TL olacak?

Kurban Bayramı öncesinde emeklilere yapılacak ikramiye ödemesi 4 bin TL olarak uygulanacak.

Buna göre;

SSK emeklileri BAĞ-KUR emeklileri Emekli Sandığı mensupları

başta olmak üzere ilgili hak sahipleri bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanabilecek.

SSK emekli ikramiyesi ödeme günleri

4A SSK kapsamında maaş alan emeklilerin ödemeleri maaş günlerine göre yapılacak.

Buna göre:

Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar ödemelerini kendi maaş günlerinde alacak.

Ödeme günü 23 ve 24 olanlar 21 Mayıs 2026’da ödeme alacak.

Ödeme günü 25 ve 26 olanlara ise 22 Mayıs 2026 tarihinde ödeme yapılacak.

BAĞ-KUR emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

4B BAĞ-KUR emeklileri için ödeme takvimi de açıklandı.

Buna göre:

Ödeme günü 25 ve 26 olanlar 21 Mayıs’ta,

Ödeme günü 27 ve 28 olanlar ise 22 Mayıs 2026 tarihinde ikramiyelerini hesaplarında görecek.

Bayram ikramiyesinden kimler yararlanabiliyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çeşitli aylık ve gelirlerden yararlanan hak sahipleri bayram ikramiyesi alabiliyor.

Bayram ikramiyesi kapsamındaki gruplar şöyle:

Emekli aylığı alanlar

Yaşlılık aylığı alanlar

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Malullük ve ölüm aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Ölüm geliri alan hak sahipleri

Şehit yakınları ve gaziler

Muharip gaziler

Güvenlik korucuları

Şampiyon sporcular

Terör olaylarından etkilenen siviller ve hak sahipleri

Bayram ikramiyesi e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor

Emekliler ve hak sahipleri, bayram ikramiyesi ödeme bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabiliyor. EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

Kurban Bayramı 2026 ne zaman?

2026 yılı Kurban Bayramı takvimi şöyle:

Arife günü: 26 Mayıs 2026 Salı Bayramın 1. günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba Bayramın 2. günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe Bayramın 3. günü: 29 Mayıs 2026 Cuma Bayramın 4. günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi