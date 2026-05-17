İzmir Su kesintisi? 17 Mayıs İZSU ilçe ilçe kesinti listesi ve arıza sorgulama

09:2817/05/2026, Pazar
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), şebeke yenileme, vana değişimi ve boru arızaları nedeniyle bugün bazı ilçelerde zorunlu kesintilere gidileceğini açıkladı. Özellikle Mamak bölgesinde 20 saat sürecek olan planlı çalışma, geniş bir alanı etkileyecek. İşte 17 Mayıs Pazar günü İzmir’de su kesintisi programı ve tamir saatleri.

İzmir’de su kesintisi ile ilgili binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren duyuru geldi. İZSU, 17 Mayıs 2026 Pazar günü İzmir’de bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki; Bergama, Menderes, Tire ve Torbalı’da sular ne zaman gelecek? İşte mahalle mahalle kesinti saatleri.

BERGAMA FATİH 17.05.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE ÇAMLI, MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ 17.05.2026 saat 07:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES ÇİLEME, DEVELİ, TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK 16.05.2026 saat 20:55 ile 17.05.2026 saat 17:00 arasında yaklaşık 20 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE İPEKÇİLER 17.05.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI SAĞLIK 17.05.2026 saat 07:55 ile 13:55 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

