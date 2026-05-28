Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyen binlerce gencin beklediği haber geldi. 2026 yılının başında 333.089,04 TL olarak açıklanan bedelli askerlik ücreti, Nisan ayı itibarıyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle birlikte değişti. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu? Başvuru şartları neler? İşte zamlı tarife ve tüm detaylar...
Bedelli Askerlik Ücreti 416 Bin Lirayı Aştı!
2 Nisan 2026 tarihinde yasalaşan düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik ücretinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamı 240.000'den 300.000'e çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte:
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Kanunla, bedelli askerlik yapmak üzere başvuranlardan tahsil edilecek tutar yüzde 25 artırılıyor. Buna göre bedelli askerlik ücreti 417 bin TL oldu.
Askeralma Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, istekli ve askerliğe elverişli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 300.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.
Bedelli askerlik uygulaması kapsamında tahsil edilen tutarlar Milli Savunma Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarın 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak kısmı genel bütçeye gelir kaydedilecek, kalan kısmı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak. Ek bedel olarak tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilecek.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ARTIŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. TBMM tarafından kabul edilen kanunlar, Cumhurbaşkanı onayı ile 15 gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giriyor.
Bedelli askerlik ücreti artışının önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.