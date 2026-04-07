Pakistan'dan ateşkes çağrısı: ABD süreyi 2 hafta uzatsın İran Hürmüz'ü açsın

7/04/2026, Salı
7/04/2026, Salı
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile ABD'ye çağrı yaparak '2 haftalık ateşkes' ricasında bulundu. "Trump'tan süreyi 2 hafta uzatmasını rica ediyorum" diyen Şerif, "İranlı kardeşlerimiz de bu sürede Hürmüz'ü açmalı" diye konuştu. Tahran yönetimi, teklife olumlu yaklaşıldığını duyurdu. Axios gazetesi, teklifin Trump'a iletildiğini ve yanıt verileceğini yazdı.

Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

"İran medeniyeti yok olacak" tehdidi

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.

Pakistan'dan ateşkes çağrısı

Pakistan’ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a yönelik saldırıyı ertelemesi talebinde bulundu.

Şerif, "
Orta Doğu’daki süregelen savaşın barışçıl yollarla çözümüne yönelik diplomatik çabalar, yakın gelecekte somut sonuçlar doğurabilecek bir potansiyelle kararlı, güçlü ve etkin bir seyir izlemektedir. Diplomasinin devam edebilmesi için Başkan Trump’tan son tarihi iki hafta uzatmasını içtenlikle talep ediyorum"
ifadelerini kullandı.
İran’ın da bu süre zarfında Hürmüz Boğazı’nı geçişleri açması talebinde bulunan Şerif,
"Pakistan, İranlı kardeşlerden iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı’nı iki haftalık bir süre için açmalarını samimiyetle rica etmektedir"
diye konuştu.

İran onay verdi, Trump yanıt verecek

El Cezire, Tahran yönetiminin teklife olumlu yaklaştığını duyurdu.
Axios gazetesi, teklifin Trump'a iletildiğini ve yanıt verileceğini yazdı. Fox News'e konuşan Trump, "İran ile şu anda hararetli müzakere sürecindeyiz" dedi.

Saat 03.00'e kadar vakit verilmişti

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

