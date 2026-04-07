Pakistan'dan ateşkes çağrısı: ABD süreyi 2 hafta uzatsın İran Hürmüz'ü açsın

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile ABD'ye çağrı yaparak '2 haftalık ateşkes' ricasında bulundu. "Trump'tan süreyi 2 hafta uzatmasını rica ediyorum" diyen Şerif, "İranlı kardeşlerimiz de bu sürede Hürmüz'ü açmalı" diye konuştu. Tahran yönetimi, teklife olumlu yaklaşıldığını duyurdu. Axios gazetesi, teklifin Trump'a iletildiğini ve yanıt verileceğini yazdı.
Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.
"İran medeniyeti yok olacak" tehdidi
Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.
Pakistan'dan ateşkes çağrısı
Pakistan’ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a yönelik saldırıyı ertelemesi talebinde bulundu.
İran onay verdi, Trump yanıt verecek
Saat 03.00'e kadar vakit verilmişti
Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.