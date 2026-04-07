Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Paris'in inkar söylemleri çöktü: Fransa'dan son üç yılda İsrail'e askeri ekipman yığınağı

19:027/04/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Fransız firmaların İsrail tedarikindeki rolü raporda ortaya kondu.
Filistin destekçisi iki uluslararası hareketin raporu, Ekim 2023-Mart 2026 arasında Fransa’dan İsrail’e 525’ten fazla askeri ekipman gönderildiğini ortaya koydu. Sevkiyatların büyük kısmının Charles de Gaulle Havalimanı üzerinden yapılması ve Fransız firmalarının İsrail savunma sanayisine katkısı, Paris yönetiminin “sınırlı ve savunma amaçlı” açıklamalarıyla çelişmekle eleştirildi. Raporda, bu transferlerin devletin bilgisi ve onayı olmadan gerçekleşemeyeceği vurgulanarak Fransa’ya ambargo ve bağımsız soruşturma çağrısı yapıldı.

Fransa ve ABD merkezli 2 Filistin destekçisi hareketin hazırladığı rapor, Ekim 2023-Mart 2026 döneminde, Fransa'dan İsrail'e 525'ten fazla askeri ekipman sevkiyatı yapıldığını ortaya koydu.

Fransa merkezli Urgence Palestine hareketi ve ABD merkezli Genç Filistin Hareketi, Fransa'dan İsrail'e ihraç edilen askeri ekipmanlara ilişkin rapor yayımladı.

Buna göre, Ekim 2023-Mart 2026 döneminde Fransız üretici firmalar, İsrail'e 525'ten fazla askeri malzeme sevkiyatı yaptı.

Fransa’daki Charles de Gaulle Havalimanı, Avrupa’dan İsrail’e askeri sevkiyatların yapıldığı başlıca noktalardan biri olurken, söz konusu sevkiyatların çoğu İsrailli El Al hava yolu şirketince gerçekleştirildi.

Elbit Systems, İsrail ordusunun 1. tedarik firması

Öte yandan Urgence Palestine’in internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Genç Filistin Hareketi ve Urgence Palestine’in, Fransız devletinin ve firmalarının, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana silahlanmasındaki doğrudan katkısını belgeleyen araştırma raporunu yayımladığı belirtildi.

Açıklamada, Fransız firmalarından İsrailli silah şirketi Elbit Systems’in yan firmalarına, söz konusu askeri ekipman ve parçaların sevkiyatı yapıldığı aktarılırken; Elbit Systems’in İsrail ordusunun 1. tedarik firması olduğuna dikkat çekildi.

Bu süreçte Fransa’nın Charles de Gaulle Havalimanı'ndan, İsrail’in Nevatim Hava Üssü’ne ABD merkezli Lockheed Martin firmasının ürettiği F-35 savaş uçaklarının parçalarını taşıyan 117 sefer gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Bu ihracatların, bu transitlerin hiçbiri, Fransız devletinin suç ortaklığı teşkil eden onayı veya suç teşkil eden sessizliği olmadan gerçekleşemezdi." ifadesine yer verildi.

Ambargo ve ihracat yasağı talep edildi

Açıklamada, uluslararası hukukun soykırım riski bulunduğu durumlarda, silah ve askeri amaçlı parçaların gönderilmesini yasakladığı hatırlatılırken, İsrail’e yönelik askeri malzeme ve silah parçalarına tamamen ambargo uygulanması ve bunların İsrail’e ihracatının yasaklanması talep edildi.

Raporda adı geçen Fransız firmalarına verilen ihracat izinlerinin geri alınması istenen açıklamada, söz konusu firmalara verilen izinlere ilişkin bağımsız bir Meclis soruşturması başlatılması çağrısı yapıldı.

Paris makamları da 2023’ten bu yana İsrail’e "yalnızca savunma amaçlı ve az miktarda silah parçası" gönderdiğini savunuyor.



#askeri ekipman
#fransa
#israil
#rapor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
