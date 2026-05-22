X çöktü mü, neden açılmıyor? X erişim sorunu mu var? 22 Mayıs 2026 X (Twitter) çökme raporları

21:3322/05/2026, Cuma
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından X’te 22 Mayıs 2026 tarihinde erişim sorunları yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri arttı. Özellikle ana sayfanın yenilenmemesi, gönderi paylaşımında gecikmeler ve DM bölümüne giriş yapılamaması sonrası “X çöktü mü?”, “Twitter neden açılmıyor?” ve “X’te sorun mu var?” soruları gündeme geldi. Downdetector verilerine göre akşam saatlerinde hata raporlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanırken, kullanıcılar hem mobil uygulamada hem de web sürümünde bağlantı problemleri bildirdi. Platformdan konuya ilişkin resmi açıklama gelip gelmediği ve erişim sorununun ne kadar sürdüğü ise yakından takip ediliyor.

Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) 22 Mayıs Cuma günü kullanıcıların yaptığı hata bildirimlerinde artış görüldü. Özellikle ana sayfanın yenilenmemesi, gönderi paylaşımında yaşanan gecikmeler ve DM erişim sorunları dikkat çekti.

X’te erişim sorunu mu yaşanıyor?


Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) 22 Mayıs 2026 tarihinde erişim sorunları yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri gündeme geldi. Kullanıcılar, platformda ana sayfanın yenilenmemesi, gönderi paylaşımında gecikmeler ve mesaj bölümüne erişimde sorunlar yaşandığını aktardı.


Kesintileri kullanıcı raporları üzerinden takip eden Downdetector verilerine göre, özellikle akşam saatlerinde X için yapılan hata bildirimlerinde artış görüldü. Platform tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcıların bildirdiği sorunlar neler?


X kullanıcılarının bildirdiği başlıca erişim problemleri şöyle sıralandı:


Ana sayfanın yenilenmemesi

Gönderi paylaşımında gecikme yaşanması

DM (direkt mesaj) bölümüne erişim sorunları

Uygulama ve web sürümünde bağlantı hataları


Kullanıcı bildirimleri, sorunun bölgesel mi yoksa küresel çapta mı yaşandığına ilişkin net bir tablo ortaya koymadı.

X ana sayfa neden yenilenmiyor?


Uzmanlara göre X uygulamasında yaşanan kısa süreli erişim sorunları; internet bağlantısı problemleri, uygulama kaynaklı hatalar veya platform tarafındaki teknik yoğunluklardan kaynaklanabiliyor.


Sorun yaşayan kullanıcılar için önerilen bazı adımlar şöyle:


İnternet bağlantısını kontrol etmek

Uygulamayı kapatıp yeniden açmak

X uygulamasını güncellemek

Cihazı yeniden başlatmak

Tarayıcı önbelleği ve çerezleri temizlemek

Farklı bir tarayıcı veya cihaz üzerinden giriş yapmak

Teknik sebepler neler olabilir?


Uzman değerlendirmelerine göre sosyal medya platformlarında yaşanan kısa süreli erişim problemleri genellikle şu nedenlerden kaynaklanabiliyor:


  • Sunucu yoğunluğu
  • Sistem güncellemeleri
  • Bakım çalışmaları
  • Ani trafik artışı


Özellikle yoğun kullanım saatlerinde benzer erişim sorunlarının daha sık görülebildiği belirtiliyor.

